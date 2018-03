Marcelo: A verdadeira Europa é a que acolhe os refugiados, não a dos populistas

O chefe de Estado falava no último dia da sua visita de Estado à Grécia, no Serviço Jesuíta aos Refugiados, em Atenas, onde ouviu testemunhos de jovens voluntários portugueses da Plataforma de Apoio aos Refugiados, para quem pediu um aplauso, considerando que "são esplêndidos".

"Estamos unidos nesta posição, que é agradecer-vos", disse-lhes, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e pelos deputados Amadeu Albergaria, do PSD, Sofia Araújo, do PS, Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP, Paulo Sá, do PCP, e José Manuel Pureza, do BE e vice-presidente da Assembleia da República.