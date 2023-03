UE anuncia 800 milhões de euros para proteção dos oceanos

Leia Também UE atribui 117 milhões de euros para restaurar oceanos até 2030

A União Europeia (UE) anunciou esta quinta-feira que dedicará este ano mais de 800 milhões de euros a programas de proteção dos oceanos, por ocasião da abertura da conferência mundial "O Nosso Oceano", no Panamá."A UE confirma o seu forte empenho na governação internacional dos oceanos, anunciando 39 compromissos concretos para o ano de 2023. Estas ações serão financiadas no valor de 816,5 milhões de euros", anunciou a UE num comunicado.A 8.ª conferência mundial "O Nosso Oceano" começou esta quinta-feira no Panamá com apelos para se chegar o mais depressa possível a um tratado internacional, que está a ser discutido na ONU, para proteger as águas internacionais e para monitorizar por satélite a pesca ilegal.A conferência "é extraordinariamente importante porque é uma conferência sobre ação, e não sobre palavras. É sobre compromissos reais e soluções reais", disse John Kerry, o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, na abertura da reunião.Cerca de 600 delegados de governos, empresas e organizações não-governamentais (ONG) irão debater durante dois dias o quadro da "economia azul" (o equivalente oceânico da economia verde) para a utilização sustentável e proteção dos mares e oceanos.Discutirão formas de expandir as áreas marinhas protegidas, reduzir a poluição por plásticos e outros resíduos, combater a pesca ilegal e refrear a exploração mineira subaquática.O Presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, abriu a conferência assinando um decreto de expansão da área marinha protegida do Banco Volcan (Mar das Caraíbas) de 14.000 para 93.000 quilómetros quadrados.Assim, o Panamá irá "proteger 54,33% da sua zona marítima exclusiva", disse o ministro do Ambiente panamenho, Milciades Concepción."Esperamos que sejam assumidos mais de 300 novos compromissos" para a proteção dos recursos marinhos "a curto, médio e longo prazo", com a mobilização de recursos financeiros públicos e privados, afirmou a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros do Panamá, Yill Otero.Numa reunião preparatória da conferência, representantes da União Europeia, dos Estados Unidos, da América Latina e das Ilhas do Pacífico apelaram para que os negociadores em Nova Iorque, do Tratado do Alto Mar, que está em discussão há mais de 15 anos na ONU, cheguem a uma conclusão o mais rapidamente possível."Esperamos que todos os países cheguem a um acordo ambicioso", disse o moderador da reunião, Maximiliano Bello, da ONG Mission Blue."O alto mar constitui metade da superfície do planeta, longe das jurisdições nacionais, e apenas uma dúzia de países o utilizam (exploram), de uma forma bastante disruptiva", disse.O alto mar começa onde terminam as zonas económicas exclusivas (ZEE) dos Estados, num máximo de 200 milhas náuticas (370 quilómetros) da costa, e não está, portanto, sob a jurisdição de nenhum país.As conferências "O nosso oceano" foram lançadas em 2014 por iniciativa de John Kerry, então chefe da diplomacia dos Estados Unidos.A conferência junta mais de 200 ONG, 60 centros de investigação, 14 estruturas filantrópicas e cerca de 100 empresas e organizações internacionais.Os participantes não votarão nem adotarão um acordo, mas anunciarão "compromissos" voluntários.