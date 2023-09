Vasco Cordeiro: “É necessária cautela” na subida dos juros

Presidente do Comité das Regiões Europeu quer uma resposta comum ao impacto da inflação nas famílias e empresas. Concorda com Mário Centeno na necessidade de parar a subida dos juros do BCE e elogia Costa por querer habitação discutida na UE.

