Wolfgang Schäuble: Europa despede-se do controverso "Senhor Austeridade"

Longe de ser uma figura unânime, o ex-ministro das Finanças alemão faleceu esta terça-feira à noite. No adeus a Wolfgang Schäuble, a Europa divide-se entre elogios por ser um "amigo leal" e "um pensador perspicaz", e quem lhe aponte o dedo pela "austeridade violenta" a que sujeitou os países do Sul durante a crise no euro.

Wolfgang Schäuble: Europa despede-se do controverso "Senhor Austeridade"









