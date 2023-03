Acordo para exportar cereais ucranianos prolongado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou hoje a prorrogação do acordo internacional sobre a exportação de cereais ucranianos, sem especificar a duração desta extensão, noticiou a AFP.

"Após conversações com ambas as partes, garantimos a prorrogação do acordo que deveria terminar a 19 de março", afirmou o líder turco num discurso emitido pela televisão.

Leia Também Ucrânia: Guterres comprometido em facilitar exportação de cereais e fertilizantes russos

"O acordo sobre o corredor de cereais deveria terminar a partir de hoje. Como resultado de negociações com ambas as partes, prolongámos o tempo. A continuação e estabilidade do acordo é de importância vital", disse Erdogan, também citado pela Europa Press.

Leia Também Guterres vai quarta-feira a Kiev discutir manutenção do acordo de cereais

Erdogan participou hoje num evento público em Çanakkale, na Turquia ocidental, onde agradeceu à Ucrânia, à Rússia e às Nações Unidas pelo seu envolvimento nas negociações.

Ancara tinha dito anteriormente que esperava uma prorrogação de 120 dias, enquanto a Rússia insistia num acordo de 60 dias para estender o pacto que permite a exportação de produtos agrícolas ucranianos através dos portos do Mar Negro.

Leia Também Rússia promete cumprir acordo de cereais se outras partes o fizerem

O acordo facilitou a exportação de 24 milhões de toneladas de cereais em mais de 1.600 viagens de navios mercantes desde julho passado.

Cinquenta e cinco por cento destes alimentos foram para países em desenvolvimento.