Alemanha e Grécia vão enviar gás para a Polónia e Bulgária. Petróleo e Europa no verde

08h23

Alemanha e Grécia preenchem lacuna russa e vão enviar gás para a Polónia e a Bulgária

Uma embarcação de um oligarca russo, Alexander Abramov, está a navegar a "todo o vapor" até ao canal Suez. A Bloomberg aponta como destino final a Turquia, que descreve como um lugar seguro para os multimilionários russos sancionados pelo Ocidente.

O Titan faz jus ao nome: a embarcação está avaliada em 100 milhões de dólares e pode acomodar 14 convidados e 19 tripulantes. Até então o megaiate esteve nas Maldivas e no Dubai.

Na Europa, a Alemanha e a Grécia preparam-se para preencher a lacuna deixada pela Rússia, que decidiu cortar o envio de gás russo para a Polónia e Bulgária, segundo avança o Financial Times (FT), citando dados da Hellenic Gas Transmission System Operator.



Um documento citado pelo diário britânico refere que as encomendas relativas ao gás que passa no gaseoduto de Sidirokastro, um ponto de passagem entre a Grécia e a Bulgária, aumentaram esta quinta-feira, com maiores fluxos para o segundo país.

Já do outro lado do Atlântico, os EUA avisam que vão "apoiar fortemente" se a Suécia e a Finlândia decidirem aderir à NATO, informou o Washington Post, tendo por base declarações do secretário de Estado, Anthony John Blinken, dirigidas ao comité de relações externas do Congresso.

"Esperamos que [Suécia e Finlândia] tomem esta decisão. Se assim o decidirem apoiaremos fortemente", sublinhou Blinken.

No início deste mês, a Rússia ameaçou instalar armamento nuclear no Mar Báltico se ambas as nações se juntarem aos aliados do Atlântico Norte.