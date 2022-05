Anonymous reivindica ataque informático a portais do Governo bielorrusso

"O Anonymous realizou um ataque massivo contra o Governo bielorrusso devido à sua cumplicidade na invasão da Ucrânia", escreveu o grupo na rede social Twitter.O grupo de 'hackers' acrescentou que todos os principais portais do Governo "estão 'offline'".A agência de notícias espanhola Efe referiu, entretanto, que pode verificar que algumas páginas de organizações oficiais estavam disponíveis na manhã de hoje.A Ucrânia e os países ocidentais acusam Minsk de ceder o seu território, facilitando a invasão da Ucrânia pelos russos.A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de quatro mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.A ofensiva militar causou a fuga de mais de 6,6 milhões de habitantes para fora do país, de acordo com os mais recentes dados das Nações Unidas.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.CSR // PALLusa/Fim