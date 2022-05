Berlim rejeita dívida comum da UE para financiar reconstrução da Ucrânia

A Comissão Europeia (CE) disse esta semana que estava a considerar um novo empréstimo conjunto da UE a Kiev."A Alemanha rejeita um fundo adicional sobre o modelo do mecanismo NextGenerationEU" lançado no contexto da pandemia, disse Lindner numa conferência de imprensa depois de uma reunião do G7 sobre a ajuda à Ucrânia."Esta foi uma oportunidade única", com fundos que "ainda não foram totalmente utilizados", acrescentou.O Governo alemão não apoia uma tal proposta, declarou Lindner, contrapondo que Berlim favorece mecanismos mais tradicionais de "apoio financeiro a países terceiros" já experimentados e testados pela UE, disse.Este projeto, mencionado em meados de maio pela CE, consiste num instrumento financeiro apoiado pelo orçamento europeu, que permitiria a concessão de empréstimos e subvenções à Ucrânia.Estes empréstimos e subvenções à Ucrânia seriam condicionadas por reformas nos domínios do Estado de direito e da luta contra a corrupção, e por investimentos alinhados com os objetivos europeus em matéria digital e climática.A Comissão afirmou que o mecanismo se basearia "na experiência da UE com o Mecanismo de Recuperação e Resiliência", o principal instrumento do plano de recuperação europeu para apoiar os países da UE na crise da covid-19, financiado de forma sem precedentes por uma dívida comum.No entanto, a ideia de uma nova dívida comum está a ser rejeitada pelos denominados países "frugais" do Norte.Historicamente contra qualquer ideia de dívida comum, a Alemanha, então liderada por Angela Merkel, surpreendeu os comentadores por estar na origem, com a França, deste mecanismo para responder ao impacto da pandemia.