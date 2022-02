BP anuncia que vai sair da gigante russa Rosneft. Imparidade pode chegar a 25 mil milhões

A British Petroleum (BP) vai sair do capital da gigante petrolífera russa Rosneft, anunciou este domingo a empresa britânica.A BP, que detém 19,75% do capital da petrolífera russa há mais de uma década, indicou que irá registar uma imparidade nos seus resultados do primeiro trimestre, sem avançar detalhes. No entanto, adiantou que a participação na Rosneft está atualmente avaliada em 14 mil milhões de dólares.Um porta-voz da empresa explicou que o valor da imparidade poderá ascender a 25 mil milhões de dólares.A decisão de sair do capital da empresa russa surge após o governo britânico ter pressionado a administração da empresa após a invasão da Ucrânia por parte de Moscovo."Como muitos outros, estou profundamente chocado e entristecido pela situação que se desenrola na Ucrânia", refere o CEO da BP, Bernard Looney (na foto)."Isso levou-nos a repensar a fundo a posição da BP na Rosneft", acrescentou.Os administradores no "board" da Rosneft indicados pela BP, que incluem o próprio Looney, vão renunciar.