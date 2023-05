Central nuclear ucraniana gera preocupação

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) revelou crescente preocupação sobre a segurança da central nuclear de Zaporijia, no sudeste da Ucrânia, considerando que a situação está a tornar-se potencialmente perigosa."A situação na área perto da central nuclear de Zaporijia está a tornar-se cada vez mais imprevisível e potencialmente perigosa", disse o diretor-geral AIEA, Rafael Grossi, num alerta este sábado, antes do último relatório de ataques, de acordo com a agência Associated Press (AP).As preocupações do responsável do órgão de vigilância nuclear das Nações Unidas agravaram-se depois de na sexta-feira o governador da área ocupada pela Rússia, Yevgeny Balitsky, ter ordenado a retirada de civis daquela região.Rafael Grossi salientou estar "extremamente preocupado com a segurança nuclear" e "os riscos de proteção enfrentados pela central".A central nuclear situa-se perto da linha de frente dos combates e as autoridades ucranianas indicaram que uma mulher de 72 anos foi morta e outras três ficaram feridas quando as forças russas dispararam mais de 30 projéteis em Nikopol, cidade ucraniana próxima da central.De acordo com uma atualização publicada no Facebook, o Estado-Maior disse que os primeiros civis deslocados tinham obtido a cidadania russa depois de Moscovo ter conquistado a cidade no início da guerra, estando a ser dirigidos para a costa do mar de Azov, ocupada pela Rússia, a cerca de 200 quilómetros a sudeste.O diretor-geral AIEA assinalou que os especialistas da agência em Zaporijia "continuam a ouvir bombardeamentos regularmente"."Devemos agir agora para prevenir a ameaça de um grave acidente nuclear e as suas consequências para a população e para o meio ambiente", disse Grossi, acrescentando que a central "deve ser protegida" e garantindo que irá continuar "a pressionar por um compromisso de todos os lados para alcançar este objetivo vital".A Rússia tem bombardeado regularmente, desde outubro, as principais instalações de energia da Ucrânia com mísseis e ‘drones’, pelo que milhões de pessoas têm vivido sem luz nem aquecimento.