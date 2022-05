Ex-chanceler alemão Gerhard Schröder abandona a Rosneft

Gerhard Scroder vai abandonar a petrolífera estatal russa Rosneft. A notícia foi transmitida através de um comunicado da empresa onde o antigo chanceler afirma que era impossível continuar no cargo.



A decisão de saída foi conhecida esta sexta-feira, um dia depois do Bundestag ter aprovado a destituição de uma das benesses do antigo chanceler - um gabinete próprio em Berlim e 5 assistentes, que terão custado mais de 400 mil euros ao erário público, isto só no ano passado.

Quando questionado sobre a resolução aprovada pelo parlamento alemão, o atual chanceler, Olaf Scholz, afirmou que seria melhor que o Schröder se demitisse da sua posição, desfecho que acabou por se concretizar.



Ao que tudo indica o antigo líder alemão vai continuar na direção do gasoduto Nord Stream, de que foi largamente responsável durante o período em que esteve no governo, de 1998 e 2005.