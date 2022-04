Gazprom fornece gás à Polónia via Alemanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O gás natural da Gazprom que está a chegar à Polónia esta sexta-feira, através gasoduto Yamal-Europa, está a ser enviado via Alemanha, o reverso da direção normal, avança a Bloomberg, com base em informação da operadora Gascade.





O gasoduto Yamal-Europa, tal como o gasoduto via Ucrânia e o Nord Stream 1, é uma das principais vias de fornecimento de gás russo para a Europa. O contrato a longo prazo entre a Gazprom com a Polónia via o pipeline Yamal-Europa expirou em 2020.



Desde então que a maior empresa do mundo de energia tem vindo a reservar capacidade e a fornecer gás recorrendo a leilões.



De acordo com o jornal russo Kommersant, citado pela Reuters, a Gazprom tem vindo a estudar uma interrupção total do fornecimento de gás natural à Europa.



Perante esta ameaça, na passada quarta-feira, a Alemanha e a Áustria a Alemanha ativaram planos de emergência para um racionamento de gás natural. Os dois países estão agora em "nível de alerta precoce", a primeira de três fases dos planos de emergência.



Já na semana passada, Vladimir Putin ordenou que o pagamento cobrado aos "países hostis"para o fornecimento de gás natural fosse apenas em rublos, depois da União Europeia ter aplicado várias sanções à Rússia. O pagamento do gás fornecido em março, ao abrigo dos contratos a longo prazo com a Gazprom, deverá ser efetuado esta sexta-feira.



Esta quarta-feira a Bloomberg avançou que a União Europeia realizou buscas nos escritórios da Gazprom na Alemanha, a propósito de uma investigação aos preços praticados pela empresa russa. Segundo fontes da Bloomberg a estará a ser investigado o papel da Gazprom na subida dos preços do gás natural na Europa e as buscas terão sido realizadas às subsidiárias Gazprom Germania GmbH e Wingas GmbH, que abastecem cerca de 20% do mercado alemão.