Guterres e Erdogan encontram-se com Zelensky na quinta-feira

navio humanitário fretado pela ONU para transportar cereais ucranianos deixou esta terça-feira o porto de Pivdenny, para África, com cerca de 23 mil toneladas, anunciou o Ministério das Infraestruturas da Ucrânia.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, dirigem-se na quinta-feira a Lviv, na Ucrânia, para se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.Segundo a Europa Press, que diz ter confirmado a informação junto de fontes oficiais nas Nações Unidas, o convite foi feito pelo próprio Zelensky. A reunião acontece depois do acordo, em julho, para a retoma da exportação de toneladas de cereais retidos nos portos ucranianos.Depois de Lviv, o secretário-geral da ONU deverá seguir para Odessa, um dos três portos de onde voltou a ser permitido o envio de cereais através do Mar Negro.O primeiro