Jornalista que protestou na televisão russa multada em 238 euros

Marina Ovsyannikova, a jornalista da televisão estatal russa que protestou contra a invasão à Ucrânia num programa em direto, foi multada em 30 mil rublos, o equivalente a cerca de 238 euros.A jornalista foi presente a tribunal esta terça-feira e acusada de uma ofensa administrativa por violar as leis russas ligadas a protestos. Em declarações citadas pela BBC, à saída do tribunal, Ovsyannikova indica que fazer o protesto durante a transmissão em direto foi "uma decisão anti-guerra"."Tomei esta decisão sozinha porque não gosto que a Rússia tenha começado esta invasão. Foi realmente terrível", comentou à imprensa internacional.A jornalista deixou ainda acusações sobre as autoridades russas terem, inicialmente, negado ajuda legal no início deste processo. Os próprios advogados também referem que, mesmo em tribunal, ficou durante horas sem acesso a um advogado, embora tenha sido pedido.Ovsyannikova protestou em direto na televisão russa, recorrendo a um cartaz anti-guerra.