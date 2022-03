Jornalista russa que fez protesto na televisão arrisca 10 dias de prisão

Marina Ovsyannikova, a jornalista que fez um protesto anti-guerra em direto na televisão russa, entretanto detida, foi presente a um juiz no tribunal de Moscovo.A jornalista recorreu a um cartaz para protestar em direto num dos programas de maior audiência da televisão russa, contestando a ofensiva militar da Rússia à Ucrânia.Marina Ovsyannikova foi presente a juiz no tribunal Ostankino, em Moscovo. A jornalista é acusada de “organizar um evento público não autorizado”, enfrentando agora uma multa que poderá chegar aos 30 mil rublos, o equivalente a 238 euros, ou ainda serviço comunitário ou até dez dias de pena de prisão.De acordo com a BBC, esta possibilidade sugere que a jornalista não estará a ser acusada ao abrigo da nova lei que penaliza “a disseminação de informação falsa contra as forças armadas russas”.