Kremlin vai reforçar defesa na fronteira com a Finlândia. Euro prestes a atingir paridade face ao dólar

há 27 min. 07h46

Petróleo ganha pelo terceiro dia consecutivo

A volatilidade voltou a tomar conta do mercado do petróleo esta semana.



Esta sexta-feira o ouro negro segue a negociar no verde, pelo terceiro dia consecutivo, enquanto os investidores acompanham a par e passo o possível embargo ao petróleo russo.



O mercado está ainda atento ao combate de Pequim contra a nova onda de covid-19 na China, o maior importador de petróleo do mundo.

O West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque e com entrega prevista em junho, sobe 0,98%, com cada barril a custar 107,17 dólares.

Já o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, soma 1,22% para 108,76 dólares por barril.