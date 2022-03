Ucrânia avisa população para se preparar para “ataques indiscriminados”

Leia Também Biden anuncia exclusão da Rússia de regime de reciprocidade comercial

O braço de ferro entre Moscovo e Kiev continua. Depois de, esta segunda-feira, a Rússia ter atacada um centro comercial nos arredores da capital da Ucrânia, fazendo pelo menos oito mortos, os militares ucranianos já deixaram avisos aos residentes para estarem preparados para mais "ataques indiscriminados".Pelo menos foi esse o aviso que chegou das autoridades ucranianas, citadas pela agência Reuters. Nesse aviso, a Ucrânia indicava que as forças russas poderão atacar infraestruturas críticas no país recorrendo a "armas de elevada precisão e munições indiscriminadas".A caminhar para a marca de um mês desde que a Rússia avançou para território ucraniano, na madrugada de 24 de fevereiro, as tropas russas não conseguiram conquistar nenhuma das principais cidades da Ucrânia. Mariupol, uma cidade costeira no sul da Ucrânia, tem sido uma das cidades mais atingidas pela ofensiva russa.Enquanto as forças militares da Ucrânia resistem, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, continua a prestar declarações através de videoconferência aos parlamentos de diversos países.O Presidente norte-americano voltou a apontar o dedo a Vladimir Putin. Num discurso esta segunda-feira, Joe Biden acusou a Rússia de "ter lançado um míssil hipersónico porque é a única coisa que conseguem usar com absoluta certeza".E, na mesma ocasião, o político norte-americano afirmou que a Rússia estará a ponderar recorrer "a armas químicas e biológicas na Ucrânia". Na ótica de Biden, com o Kremlin a acusar Kiev de ter armas deste género, "é um sinal claro de que ele [Putin] está a ponderar usar os dois tipos".Além deste tipo de armas, Joe Biden atirou ainda que as empresas devem estar bem despertas para a possibilidade de ataques informáticos levados a cabo pela Rússia. "Isso faz parte da estratégia da Rússia", rematou.Joe Biden tem uma viagem marcada para a Europa esta semana, onde deverá encontrar-se com vários responsáveis da União Europeia para debater este conflito na Ucrânia.