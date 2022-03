Rússia e Coreia do Norte estudam relações bilaterais. Bolsas europeias no verde. Petróleo desliza

09h19

Bolsas europeias em alta. Ganhos do setor da banca puxam pela Europa

As bolsas europeias estão a negociar em terreno positivo nesta altura da sessão, com o português PSI a registar a maior subida entre as praças do velho continente.



O Stoxx 600, o índice que agrupa as maiores cotadas da Europa, está a somar 0,45%, para 456,83 pontos.



Com os investidores a demonstrarem um maior apetite por risco, estão em destaque setores como a banca ou ainda a energia. Com quase todos os setores a valorizar, com exceção da descida de 0,12% do setor alimentar, a banca avança 1,91% e o setor automóvel regista ganhos de 1,31%. Nota ainda para a subida de 1,04% do setor das viagens.



O português PSI está a registar ganhos de 1,17%, enquanto o espanhol IBEX avança 0,5% e o alemão DAX 0,77%. Em Paris, o CAC 40 está a subir 0,75%, enquanto em Londres o FTSE ganha 0,54%. Nota ainda para as subidas de 0,73% de Amesterdão e os ganhos de 0,79% da bolsa de Milão.