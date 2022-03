Mulher protesta contra guerra durante emissão em estúdio de TV estatal russa

Uma mulher exibiu um cartaz de protesto contra a invasão da Ucrânia por detrás da apresentadora do programa noticioso Vremya do Channel One, estação estatal russa.As imagens, largamente difundidas na Rússia através da "app" Telegram, mostram a mulher erguer um cartaz onde tem escrito "Não à guerra. Não acreditem na propaganda, aqui eles mentem-vos. Russos contra a guerra".Segundo a BBC, a manifestante, que não foi identificada, será uma funcionária da estação televisiva, de acordo com relatos locais.