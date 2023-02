O plano de paz da China para a Ucrânia em doze pontos

Leia Também As 10 soluções da Ucrânia para chegar a um acordo de paz

O respeito pela soberania dos países O abandono da mentalidade da Guerra Fria O fim das hostilidades O regresso das conversações de paz A resolução da crise humanitária A proteção dos civis e dos prisioneiros de guerra A salvaguarda das centrais nucleares A redução dos riscos estratégicos O encorajamento às exportações de cereais O fim das sanções unilaterais A manutenção da estabilidade das cadeias de abastecimento A promoção da reconstrução pós-conflito

Pequim marcou o primeiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia com a apresentação de um plano de paz para a região, em doze pontos.A proposta - que dificilmente receberá apoio de Kiev ou dos países ocidentais - surge um dia depois de a China ter optado pela abstenção numa resolução da ONU a apelar ao fim do conflito. A medida, aprovada com 141 votos a favor, sete contra e 32 abstenções, incluí a exigência da saída do exército russo de território ucraniano.A proposta de Pequim - que vai ao encontro do que já vários diplomatas chineses manifestaram - é mais branda com Moscovo e não explica em que ponto ficam os territórios já anexados pela Rússia. A China propõe:É pouco provável que os Estados Unidos e a Europa apoiem o documento, acredita Neil Thomas, analista sénior do grupo Eurasia, em declarações à CNN. "A proposta chinesa devia ter terminado no primeiro ponto, que pede o respeito pela soberania dos países. Esta guerra pode terminar já amanhã, se a Rússia parar de atacar a Ucrânia e retirar as suas tropas."O presidente ucraniano assumiu que gostaria de uma maior aproximação da China à Ucrânia. "Gostaríamos de nos encontrar com a China", apontou Volodymyr Zelensky numa conferência conjunta com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchéz, em Kyiv, esta quinta-feira."Claro que a Ucrânia gostaria de ver a China ao seu lado", sublinhou Zhanna Leshchynska, a principal diplomata de Kiev em Pequim, citada pela Bloomberg. "Neste momento, vemos que a China não está a apoiar os esforços ucranianos", mas "esperamos que eles também insistam com a Rússia para parar a guerra e retirar as suas tropas do território da Ucrânia".