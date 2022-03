Oligarcas russos apostam em joias em relógios de luxo

As sanções contra a Rússia estão a provocar danos junto dos que são mais próximos de Putin. Muitos oligarcas têm estado a canalizar parte dos bens para joias e relógios de luxo de forma a tentarem preservar os bens que detêm, face às sanções e a um rublo cada vez mais debilitado.





A Bulgari é uma das empresas de luxo que, nos últimos dias, tem vindo as vendas dispararem por ser "um investimento seguro". As palavras são de Jean-Christophe Babin, CEO da marca italiana, em declarações à Bloomberg.





A marca, que pertence ao grupo LVMH, tinha inicialmente previsto manter as lojas abertas na Rússia e alterar os preços para compensar as perdas face à descida do rublo. A decisão da casa-mãe acabou por alterar os planos da Bulgari, já que as 124 lojas do grupo passaram a estar fechadas desde este domingo, 6 de março.





Além das joias, também os relógios de luxo têm sido uma aposta para fugir à desvalorização do rublo e às sanções à Rússia. A Omega (do grupo Swatch) e a Rolex serão as lojas a que estarão a recorrer os oligarcas russos. A Cartier era outra das marcas, mas a empresa suspendeu entretanto a atividade naquele país, alegando dificuldades operacionais e riscos para a segurança dos trabalhadores.





Os dados da Morgan Stanley, citados pelo El Economista, mostram que o mercado russo não é particularmente relevante para as marcas de luxo. Aquele país representa, por exemplo, 2% das receitas totais dos grupos LVMH e Swatch, sendo menos de 3% da Richmont.





Marcas de luxo posicionam-se





Apesar da elevada procura de joias e relógios por oligarcas russos, a verdade é que a maioria das marcas de luxo tem optado por se distanciar do regime russo.





A francesa Hermès foi a primeira a posicionar-se e a anunciar o encerramento temporário das três lojas que detém na Rússia. Emprega cerca de 60 trabalhadores.





Já a Balenciaga, do grupo Kering, eliminou todas as publicações da conta de Instagram para as substituir pela bandeira da Ucrânia, tendo também feito apelos a doações para o Programa Mundial de Alimentos.



A dona da Louis Vuitton, além do fecho das lojas do grupo, doou 5 milhões de euros à Cruz Vermelha Internacional e anunciou apoio financeiro aos seus cerca de 150 trabalhadores na Ucrânia.





A Burberry, que tem duas lojas na Rússia, suspendeu todos os envios para o país face aos "desafios operacionais" que existem atualmente.