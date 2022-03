Oligarcas russos desviam super iates para as Maldivas e Montenegro

Marine Traffic, pelo menos quatro multimilionários russos deslocaram as suas embarcações de luxo para as Maldivas e Montenegro nas duas últimas semanas.

Entre os oligarcas que optou por desviar o seu super iate para as Maldivas contam-se Oleg Deripaska, fundador do gigante do alumínio Rusal, Alexander Abromov, cofundador do produtor de aço Evraz, Vladimir Potanin, o homem mais rico da Rússia,Já Vagit Alekperov, presidente da gigante petrolífera Lukoil, ordenou que o seu super iate de 82 metros deixasse Barcelona e rumasse para Montenegro.