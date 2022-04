Portugal paga 1,2 milhões a privados para transportar militares para a Roménia

O Exército celebrou dois contratos com o setor privado dos transportes por cerca de um milhão e 200 mil euros para levar militares portugueses mais armamento e veículos blindados que serão utilizados na operação da NATO na Roménia, avança o Diário de Notícias.

Segundo o mesmo jornal, que cita o portal oficial das Forças Armadas, por "ausência de recursos próprios" foram feitos "ajustes diretos no valor total de 1.267.888 euros". O acordo com a Freight & Logistics Solutions foi o mais caro tendo custado 1.071.888 euros, com um prazo de execução de 20 dias e pagamento a 30.

Portugal vai enviar uma Companhia de Atiradores do Exército no início do próximo mês, inicialmente composta por 174 militares, mas que vai ser reforçada para esta missão com meios materiais e humanos, em números não divulgados, e que incluem um módulo de operações especiais, um módulo conjunto de informações, um módulo de defesa antiaérea e um módulo geográfico e meteorológico.