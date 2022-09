Putin: "A Rússia tem quatro novas regiões"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vladimir Putin anunciou a anexação de quatro novas regiões ucranianas ao território russo, na sequência do referendo feito a semana passada e que não é reconhecido à luz do direito internacional. O presidente russo proclamou a anexação das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson.



Putin começou por dizer que "há quatro novas regiões da Rússia" e que "a vontade das pessoas que querem fazer parte da Federação russa está ligada à história". "As pessoas foram afastadas da sua terra mãe quando a União Soviética se desmantelou", lamentou Putin, sublinhando que não é seu objetivo "trazer de volta a União Soviética".

"Os nossos irmãos e irmãs na Ucrânia fazem parte de um único povo", disse ainda o presidente russo que acusou o Ocidente de tentar dividir a população da Rússia.

"Vamos sempre lembrar aqueles que não se resignaram ao golpe neo-nazi na Ucrânia, em 2014", sublinhou ainda o presidente russo, apelando a Kiev que "respeite a vontade do povo" e anunciando que os russos vão defender a sua terra com "todos os meios possíveis", enquanto reforçam a segurança nas novas regiões.

"Aqueles que morreram na operação militar especial são heróis da mãe Rússia", continuou o presidente.

Putin disse ainda que o Ocidente "não tem moral" para falar de democracia, já que quebrou vários dos tratados firmados com a Rússia no passado. E disse ainda que "o desenvolvimento e a cultura" russa representam uma ameaça ao Ocidente, cuja "elite continua com a mesma de sempre a de colonizadores".

Segundo a agência noticiosa Reuters, a Rússia controla 60% de Donetsk e 70% de Zaporíjia. O evento de hoje marca a "entrada de novos territórios na Federação Russa" e acontece três dias depois da conclusão dos referendos denunciados pelo Ocidente como uma farsa. A Rússia reclamou resultados de 99% dos inquiridos a favor da anexação.