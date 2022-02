Putin ordena sanções contra Ocidente. Residentes na Rússia impedidos de transferir divisas para o exterior

O presidente russo ordenou esta segunda-feira sanções económicas em retaliação às impostas pelo Ocidente, avança a agência noticiosa russa Interfax.Entre as medidas adotadas por Vladimir Putin conta-se a proibição de residentes na Rússia transferirem divisas para o exterior, refere a agência.De acordo com a Bloomberg, o decreto do Kremlin publicado hoje impede igualmente as empresas russas e outras entidades do país de pagarem os cupões de dívida a não residentes. Adicionalmente, as empresas russas estão impedidas de comprar ações próprias.Estas proibições entram em vigor a partir desta terça-feira, 1 de março.