Rússia ameaça romper acordo de cereais ucranianos

A Rússia ameaça romper o acordo que permite a exportação de cereais ucranianos caso o Ocidente continue a colocar obstáculos às exportações de cereais e fertilizantes russos.



O aviso foi deixado por Sergei Lavrov, ministro russo dos Negócios Estrangeiros, na Turquia, onde se reuniu com o seu homólogo turco, Mevlut Cavusoglu.



"Se não houver progressos na remoção das barreiras às exportações de fertilizantes e cereais russos, iremos repensar se este acordo é necessário", disse Lavrov.



Os obstáculos a que se referia o chefe da diplomacia do Kremlin passam, nomeadamente, pelas dificuldades de acesso a seguros para o transporte dos produtos.



O ministro turco dos Negócios Estrangeiros indicou que concordava com o pedido de Moscovo para que sejam removidos os obstáculos às exportações de fertilizantes e cereais russos.



O acordo para a exportação de cereais ucranianos foi prorrogado há cerca de três semanas. O acordo inicial foi celebrado em julho do ano passado contando com a mediação da Turquia e da ONU.