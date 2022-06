Severodonetsk pode ser ponto de viragem na guerra na Ucrânia, diz Zelensky

O combate em Severodonetsk pode ser decisivo para o desfecho da guerra na Ucrânia, explicou Volodomyr Zelensky. A cidade que fica no leste da Ucrânia, na região do Donbas, tem sido "o epicentro dos confrontos" no país.



Apesar de o presidente ucraniano ter apontado para avanços das tropas do país, anteriormente vários líderes regionais tinham reportado que as forças da Ucrânia tinham sido obrigadas a recuar perante os soldados russos, em intensos confrontos, com a Rússia a procurar ganhar terreno.



O governador de Lugansk, Serhiy Haidai, disse que era impossível evacuar a cidade, mas acrescentou que se os países do ocidente conseguissem fornecer armas de longo alcance, a cidade poderia ser retomada pelas forças ucranianas em dois ou três dias.





Também o "mayor" de Severodonetsk, Oleksandr Stryu, explicou que é impossível retirar os 10 mil civis presentes na cidade e que a situação "é difícil, mas controlável" - a região é neste momento o maior foco da ofensiva russa, de acordo com a Reuters.





Já em relação à exportação de cereais, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou na divulgação do segundo estudo da organização sobre as repercussões da guerra, que a invasão russa da Ucrânia "está a ameaçar desencadear uma onda sem precedentes de fome e destruição, à beira do caos social e económico".



De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ainda não existe nenhum acordo com a Turquia para a exportação de cereais ucranianos através do mar negro. Peskov adiantou ainda que não é esperado que hajam cortes de gás por parte da Gazprom a mais nenhum país da Europa, uma vez que os pagamentos de rublos estão a funcionar.