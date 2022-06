Gás: Como pagar em rublos sem deixar de usar euros

As energéticas europeias recusaram o pedido do Kremlin para pagarem o fornecimento de gás em rublos, mas os euros que saem das contas entram na Gazprom como rublos. O esquema financeiro estará, no entanto, só disponível para grandes empresas.

Gás: Como pagar em rublos sem deixar de usar euros









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Gás: Como pagar em rublos sem deixar de usar euros O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar