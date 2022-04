Sexto pacote de sanções da UE contra a Rússia deverá estar pronto "em breve"

esperado "muito em breve". O fim das importações de gás russo tem sido uma das medidas defendidas por vários Estados-membros, incluindo por Portugal, para parar a máquina de guerra russa. Mas o embargo ao gás russo tem encontrado várias reticências por parte da Alemanha, que é um dos países mais dependentes dessa matéria-prima da Rússia.



Apesar dos sucessivos pacotes de sanções impostos pela UE à Rússia, a ofensiva militar russa na Ucrânia continua. O presidente russo, Vladimir Putin, tem defendido que as sanções impostas pelo Ocidente "estão a falhar". Ainda assim, tem ameaçado com repressálias caso a UE e os Estados Unidos avancem com novas sanções. O fim das importações de gás russo tem sido uma das medidas defendidas por vários Estados-membros, incluindo por Portugal, para parar a máquina de guerra russa. Mas o embargo ao gás russo tem encontrado várias reticências por parte da Alemanha, que é um dos países mais dependentes dessa matéria-prima da Rússia.Segundo o Bundesbank, o banco central da Alemanha, caso a UE avance para um embargo às importações de gás da Rússia, a maior economia da Zona Euro poderia perder cerca de 180 mil milhões de euros em produção este ano.

ativos congelados; a proibição total de operadores rodoviários de mercadorias russos e bielorrussos que trabalham na UE; e a ex

clusão da Rússia de contratos públicos na UE.



Tal como se verificou anteriormente, o novo pacote de sanções da UE contra a Rússia tem de ser aprovado por todos os Estados-membros.



A União Europeia está a preparar um sexto pacote de sanções contra a Rússia, que deverá ser conhecido "em breve". A garantia foi dada pela comissária europeia da energia, Kadri Simson, depois de os 27 Estados-membros terem avançado com várias sanções para limitar a capacidade do Kremlin para financiar a invasão da Ucrânia.Perante a persistência dos combates em solo ucraniano, Kadri Simson assegurou em Varsóvia que a UE vai apertar ainda mais o cerco ao Kremlin. Sem adiantar quaisquer pormenores sobre as medidas estarão em cima da mesa, a chefe da política energética da UE disse apenas que o novo pacote de sanções éO mais recente pacote de sanções, adotado a 8 de abril, prevê um embargo total ao carvão russo e produtos como vodka, cimento e produtos de borracha; a inclusão de quatro novos bancos russos na lista de instituições com