Rússia antecipa contração do PIB de até 12,4% este ano e inflação quase nos 23%

A Rússia admite a possibilidade de o Produto Interno Bruto (PIB) sofrer uma contração de 12,4% este ano num cenário mais conservador.



É o que revela um documento do Ministério da Economia da Rússia, que vem ilustrar, pelo menos em parte, a pressão que as sanções contra Moscovo começam a exercer, cujo cenário base aponta para uma diminuição do PIB de pelo menos 8,8%





A projeção mais conservadora está em linha com a do antigo ministro das Finanças da Rússia Alexei Kudrin que, no início do mês, advertiu que a economia russa se encaminhava para sofrer uma contração superior a 10% este ano, naquele que será o maior declínio do PIB desde 1994.Depois, à luz das projeções, a economia russa deve crescer 1,3% em 2023; 4,6% em 2024 e 2,8% em 2025, de acordo com o mesmo documento, citado pela agência Reuters. Já a perspetiva mais conservadora aponta para um recuo do PIB na ordem de 1,1%.A extensão dos danos causados à economia este ano ainda não é clara devido à incerteza em torno de potenciais novas sanções e a questões comerciais, pelo que é provável que o governo reveja as suas próprias previsões várias vezes antes do fim do ano.Já inflação - que, a 15 de abril, já tinha escalado para 17,62% - continua a acelerar, com o governo a antecipar que dispare até 22,6% este ano, segundo o mesmo documento, ao abrigo do qual deve continuar em 2023 bastante acima da meta de 4% definida pelo banco central.O Banco da Rússia subiu, no final de fevereiro, as taxas de juro de 9,5% para 20%, num gesto excecional e de urgência que a governadora do banco central, Elvira Nabiullina, afirmou que serviria para ajudar a estabilizar o rublo e a superar um pico de inflação.Mais tarde, no início de abril, a taxa básica dos juros foi revista em baixa para 17% em mais uma medida não programada. Analistas consultados pela Reuters antecipam que as taxas voltem a diminuir, em 200 pontos base para 15%, depois da reunião do banco agendada para sexta-feira.Ainda à luz das previsões oficiais, o investimento de capital deve cair entre 25,4 e 31,8%, depois de um crescimento de 7,7% em 2021, enquanto o rendimento real disponível, um indicador altamente sensível na Rússia, especialmente com os aumentos dos preços a afetarem a qualidade de vida, pode cair 9,7% em 2022, de acordo com a estimativa conservadora.O Banco Mundial prevê que o PIB da Rússia caia 11,2% em 2022 devido às sanções impostas pelo Ocidente aos bancos, empresas estatais e outras instituições do país.