Tecnológica Casafari já conseguiu abrigo para 250 refugiados em Portugal

Leia Também Marcelo elogia esforço solidário dos portugueses e apoia plataforma WeHelpUkraine

A tecnológica imobiliária Casafari já conseguiu abrigo para 250 refugiados em Portugal, através da sua plataforma "Abrigo para Refugiados" lançada há uma semana."A oferta de alojamento está em contínuo crescimento e, ao dia de hoje, conta com mais de 1850 opções de habitação para refugiados em território nacional. Os distritos de Lisboa, Porto, Braga e Setúbal destacam-se com cerca de 90 opções já habitadas", indica a empresa em comunicado.A iniciativa é uma parceria da Casafari com o grupo voluntário Consultores Imobiliários pela Ucrânia (CIPU) em Portugal. Acedendo à plataforma, os refugiados podem solicitar habitação a um dos anfitriões, que oferecem espaços (cama, apartamento ou moradia) ou cobram um preço abaixo da média do mercado.Ao momento, contam-se cerca de 1.715 opções de habitação gratuitas e 142 com preços que rondam, em média, os 20 euros por dia, em Portugal.Dentro de dias, a plataforma estará disponível para mais países da Europa. A Casafari prevê triplicar o número de ofertas de alojamento e abrigo nos próximos dias, "através da participação de mais profissionais imobiliários e particulares em países como Espanha, Itália e França, integrando num único local habitações que possam responder às necessidades de famílias que se encontrem em trânsito na Europa".