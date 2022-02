Ucrânia distribui 18 mil metralhadoras a civis e ensina a fazer cocktails Molotov

As autoridades ucranianas distribuiram 18 mil metralhadoras a civis voluntários para defender Kiev, numa altura em que as forças russas estão já a escassos quilómetros da capital do país.



Quer o Ministério da Defesa quer o do Interior apelam aos residentes de Kiev que "informem de movimentos de tropas, façam cocktails Molotov e neutralizem o inimigo".





Um panfleto com intruções detalhadas de como fazer cocktails Molotov está disponível nas redes sociais do Ministério do Interior ucraniano."18 ml metralhadoras foram distribuídas em Kiev a todos os voluntários, todos aqueles que queiram defender a nossa capital de armas nas mãos", disse Vadym Denysenko, conselheiro do Ministério do Interior."Equipamento militar ucraniano está a ser enviado para Kiev para defender a capital. Peço a todos os residentes de Kiev que não filmem os movimentos. Isso é necessário para proteger a nossa cidade", acrescentou.