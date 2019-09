As missões que Von der Leyen quer que Elisa Ferreira cumpra

Em termos genéricos, von der Leyen pretende que Elisa Ferreira colabore no sentido de uma "transição equilibrada" no que diz respeito aos desafios climático e da digitalização e através da promoção de investimento que "apoie reformas estruturais para acelerar o crescimento inclusivo".





São seis os desafios colocados a Elisa Ferreira de modo a "assegurar que a Europa investe e apoia as regiões e pessoas mais afetadas pelas transições gémeas digital e climática":

Para um cumprimento eficaz destas tarefas, a alemã Ursula von der Leyen sinaliza que Elisa Ferreira terá de "visitar projetos, promover a consciencialização e falar com as pessoas no terreno" para assim perceber e identificar como melhor responder às suas necessidades.





O regresso a Bruxelas

Natural do Porto, assumiu aos 40 anos o cargo de ministra do Ambiente, no Governo liderado por António Guterres. Foi o seu trabalho na requalificação do Vale do Ave que lhe abriu as portas da política. Elisa Ferreira liderou, no segundo Executivo de Guterres, o Ministério do Planeamento.



Entre 2002 (após a queda do Governo) e 2004, foi deputada pelo Partido Socialista, tendo posteriormente partido para o Parlamento Europeu, desempenhando o papel de eurodeputada até 2016.



Durante o período em que esteve em Bruxelas e Estrasburgo trabalhou no projeto da união bancária até regressar ao país para o Banco de Portugal. Elisa Ferreira assumiu em 2017 o pelouro da supervisão, passando a ter um papel-chave nos principais dossiês da banca.



Elisa Ferreira torna-se na primeira mulher portuguesa a integrar o executivo comunitário desde a adesão de Portugal à comunidade europeia (1986), sucedendo a Carlos Moedas.