Bazuca europeia vai mudar mentalidades em Portugal

Ministro alerta que projetos públicos financiados com as novas verbas europeias requerem uma medição constante e não apenas a priori, o que obrigará à mudança de abordagem nos países do Sul, pouco habituados a avaliarem resultados.

Bazuca europeia vai mudar mentalidades em Portugal









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.