Brexit: Aumento da procura por britânicos leva IMT a reforçar serviços em Faro

Sérgio Lemos

"Os cidadãos britânicos [residentes em Portugal] têm procurado muito o balcão do IMT de Faro para trocar as suas cartas de condução inglesas por portuguesas", afirmou o secretário do Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro (na foto), em declarações à Lusa.

O aumento da procura levou o Governo a decidir colocar mais uma dezena de funcionários naquele balcão do Algarve, segundo a mesma fonte.

"Faro é uma zona muito pressionada por causa do Brexit e dos cidadãos ingleses que residem em Portugal", comentou, ressalvando não ter informação sobre o número de pedidos dessas trocas de carta de condução.

Na sexta-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, formalizou um segundo pedido de adiamento da data de saída do Reino Unido da UE, agora até dia 30 de junho.

Depois de ver o acordo de saída negociado com Bruxelas chumbado três vezes no parlamento britânico, May iniciou negociações com o principal partido da oposição britânica, o Partido Trabalhista, para um compromisso que permita que o parlamento aprove o acordo de Brexit.

No Conselho Europeu da próxima quarta-feira, em Bruxelas, os 27 vão decidir se concedem um novo adiamento ao Reino Unido, depois de já em 21 de março terem aceitado estender o período de negociações do Brexit, que terminava em 29 de março, até 12 de abril.