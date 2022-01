Brexit: Bruxelas conta fechar acordo com Londres sobre protocolo irlandês em fevereiro

A expectativa de Maroš Šefcovic é que as negociações acelerem até ao final de fevereiro, altura em que deverá arrancar o período de pré-campanha para as eleições para eleger o novo Parlamento irlandês, em que as divergências sobre o protocolo irlandês deverão centrar os debates entre os candidatos.

Sem avanços substanciais



A Comissão Europeia conta chegar a um entendimento com o Reino Unido sobre o protocolo irlandês, anexo ao acordo do Brexit, até ao final de fevereiro. Apesar de as negociações estarem praticamente paralisadas , Bruxelas espera concluir o processo antes do início da campanha para as eleições na Irlanda do Norte marcadas para maio.O negociador do Brexit da União Europeia (UE), Maroš Šefcovic, terá comentado em Bruxelas, numa reunião desta quinta-feira à porta fechada, que espera que haja uma "janela de oportunidade" de se fechar um acordo com o Reino Unido até ao final de fevereiro, segundo a Bloomberg. Isto depois de se ter registado uma "ligeira mudança de tom" de Londres nas negociações.Maroš Šefcovic e a secretária de Estado britânica para os Assuntos Externos, Liz Truss, concordarem, a 14 de janeiro, em intensificar as negociações sobre o chamado protocolo irlandês, que rege o comércio entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido. Pela primeira vez, será a própria secretária de Estado a liderar as negociações do lado britânico.Liz Truss, que sucedeu ao ex-negociador do Brexit do Reino UnidoAté ao momento, a Comissão Europeia regista que não houve uma "mudança substancial" nas negociações e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, continua a ameaçar rasgar o acordo comercial entre o Reino Unido e a UE , que vigora desde maio de 2021, por não concordar com as regras para a comercialização de produtos entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte.O protocolo em causa, ratificado por Londres e Bruxelas em abril de 2021, tem como objetivo evitar uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda (que partilham fronteira), de forma a evitar pôr em causa o Acordo de Belfast, assinado em 1998 que pôs fim à guerra civil entre unionistas e republicanos.No entanto, as regras têm provocado constrangimentos na disponilização de medicamentos, bem como na inspeção a carnes, laticínios e produtos vegetais.Apesar de Bruxelas ter proposto uma redução das inspeções entre os dois territórios para facilitar as trocas comerciais, as divergências mantém-se, com Downing Street a pedir mais cedências, como a retirada da supervisão do Tribunal de Justiça Europeu da Irlanda do Norte e a eliminação das vistorias para todos os bens que permaneçam no país.