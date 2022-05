Comissão Europeia propõe manter regras orçamentais suspensas em 2023

A Comissão Europeia quer que as regras orçamentais europeias se mantenham suspensas em 2023 e que a cláusula de salvaguarda seja levantada apenas em 2024, um ano mais tarde do que o previsto inicialmente, devido à incerteza e aos efeitos da guerra da Ucrânia na economia europeia."A Comissão considera que as condições para manter a cláusula de salvaguarda do Pacto de Estabilidade e Crescimento em 2023 e para desativá-la em 2024, caso as condições se verificarem", avança a Comissão num comunicado divulgado nesta segunda-feira, 23 de maio, justificando a medida com os efeitos da guerra na Ucrânia na economia europeia, as subidas dos preços das energia e disrupções nas cadeias de abastecimento."Manter ativada a cláusula de salvaguarda em 2023 vai providenciar o espaço para as políticas orçamentais nacionais para reagir rapidamente quando necessário", defende Bruxelas. Ao mesmo tempo, entende o executivo comunitário, isto vai permitir uma "transição suave" de apoio alargado à economia que se verificou na pandemia, para um "foco cada vez maior em medidas temporárias e direcionadas e na prudência orçamental exigida para manter a sustentabilidade de médio prazo".A Comissão vai providenciar orientações em possíveis alterações ao enquadramento europeu depois do Verão e "bem a tempo de 2023", acrescenta.Apesar da cláusula de salvaguarda, a Comissão Europeia mantém a orientação orçamental para os Estados-membros. E embora todos os países estejam cobertos pela suspensão das regras, Bruxelas faz uma diferenciação entre países muito endividados e pouco endividados. No caso dos países muito endividados, defende que o crescimento da despesa corrente fique abaixo do crescimento potencial de médio prazo. No caso dos países pouco endividados, esse crescimento pode ficar em linha, explicou o vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta da Economia, Valdis Dombrovkis.(Notícia em atualização)