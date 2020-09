Deputados britânicos aprovam proposta de lei que anula parcialmente Acordo de Saída da UE

Leia Também Londres rejeita pressão de Bruxelas para retirar proposta de lei controversa sobre Brexit

Os deputados britânicos aprovaram hoje uma proposta de lei controversa que anula parcialmente o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE) e irritou a UE em plenas negociações pós-Brexit.Apesar de divergências dentro do Partido Conservador, este texto que o Governo de Boris Johnson reconheceu violar o direito internacional foi aprovado esta noite com 340 votos a favor e 256 contra, concluindo o processo na Câmara dos Comuns e abrindo caminho para a análise pela Câmara dos Lordes (câmara alta do parlamento) nas próximas semanas.A proposta de lei do Mercado Interno no Reino Unido já tinha sido aprovada na generalidade e na especialidade, embora o Governo britânico tenha cedido à pressão de um grupo de deputados conservadores e aceitado dar ao parlamento a última palavra na decisão de acionar ou não as provisões do texto.Destinada a substituir as normas europeias por regras para o comércio entre as diferentes regiões do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) após a saída da UE, a legislação dá ao executivo britânico poderes para ignorar cláusulas que estão no Acordo.Em causa estão questões como o preenchimento de declarações de exportação ou controlos aduaneiros entre a província britânica da Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha, a ilha onde se encontram a Inglaterra, Escócia e País de Gales.O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, argumentou que esta legislação é uma "rede de segurança" para proteger a integridade do país de "interpretações extremistas ou irracionais do Protocolo, que podem resultar numa fronteira no Mar da Irlanda".Bruxelas reiterou esta semana o pedido para o Governo retirar as "partes litigiosas" da proposta de lei até ao final de setembro, o que Londres recusou.Entretanto, hoje começou a nona ronda de negociações para um acordo de comércio pós-Brexit, a qual decorre até sexta-feira.Meados de outubro é considerado o prazo para alcançar um entendimento, senão a ausência de um acordo resultará em tarifas aduaneiras no comércio entre o Reino Unido e o bloco europeu a partir de 1 de janeiro de 2021.