Boris Johnson vai intervir no processo do Brexit para tentar quebrar impasse

Comissão Europeia ter enviado uma "carta de notificação formal" a alertar o Reino Unido de um procedimento de infração dos termos do acordo de saída da União Europeia, alegando que o país violou o princípio da boa-fé em todo o procedimento do divórcio.

Esta será a primeira vez que o primeiro-ministro conservador irá envolver-se nas negociações do acordo de saída do Brexit desde junho, quando reuniu com von der Leyen, também numa tentativa de desatar este nó. mostrou-se otimista num acordo e apelou "à responsabilidade" para não acentuar a crise provocada pela pandemia com um não-acordo. "Queremos um acordo, estamos a trabalhar duramente nas negociações e continuo convencida de que um acordo é possível", disse.A notícia desta reunião foi avançada pelo assessor da comissária europeia, através do seu Twitter.