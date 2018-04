Reuters

Segundo os dados hoje publicados pelo ministério de Emprego e Segurança Social espanhol, em Março o desemprego desceu em 279.766 pessoas face ao mesmo mês de 2017.Por sectores, o desemprego desceu nos serviços (52.905 pessoas) e na indústria (1.671), enquanto aumentou no sector da construção (1.592) e no da agricultura (449), bem como no grupo das pessoas sem emprego anterior (4.838).Em Março, o desemprego entre os homens desceu para 1.454.120 pessoas, menos 18.250 do que em Fevereiro, enquanto entre as mulheres caiu para 1.968.431, menos 29.447 do que no mês anterior.Em termos homólogos, o desemprego desceu mais entre os homens (menos 161.818 menos) do que entre as mulheres (menos 117.948).Por idade, o desemprego entre os jovens desceu 1.774 pessoas e entre os maiores de 25 anos diminuiu 45.923.