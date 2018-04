Desemprego português está em mínimos, mas entre os jovens compara mal

Bruno Simão/Negócios

A taxa de desemprego em Portugal está em valores mínimos desde 2004 e a estimativa preliminar para Fevereiro mantém o país abaixo da média da Zona Euro, mostram os dados publicados esta quarta-feira, 4 de Abril, pelo Eurostat. Contudo, no desemprego jovem o país continua a comparar mal com os parceiros da moeda única.Desde Julho de 2017 que a taxa de desemprego mensal em Portugal está abaixo da média da Zona Euro. Os valores preliminares para Fevereiro apontam para uma taxa de 7,8% , o que compara com 8,5% avançados para a média da moeda única. Na comparação com os parceiros, Portugal fica sensivelmente a meio da tabela, o que mostra a melhoria muito significativa registada no mercado de trabalho português desde o pico registado em 2013.Contudo, Portugal não fica tão bem na fotografia do desemprego jovem. Os dados mostram uma taxa estimada em 21,4% em Fevereiro para a população activa com menos de 25 anos em Portugal. Já a média da Zona Euro é de 17,7%. Entre os países da moeda única para os quais há dados, só três antecipam uma taxa de desemprego jovem mais elevada:França, Itália e Espanha. A Grécia ainda não tem dados disponíveis para este ano, mas tudo indica que a sua taxa de desemprego jovem será igualmente superior, já que em Dezembro de 2017 ainda estava em 45%.Olhando para o pico do desemprego – que foi atingido em 2013 tanto em Portugal, como na média da Zona Euro – verifica-se que apesar de a taxa de desemprego jovem portuguesa ter subido muito mais do que a taxa total, tem demonstrado uma resistência maior à correcção.O desemprego total em Portugal atingiu os 17,5% em Janeiro de 2013 e já recuou para menos de metade, desde então. Já a taxa de desemprego jovem tocou nos 41,3% em Fevereiro de 2013, mas ainda não foi cortada para metade. Entre os jovens, Portugal ainda não conseguiu ficar abaixo da média da Zona Euro.