Desemprego em mínimo de 16 anos. Novas inscrições sobem

Novas inscrições sobem





Os dados oficiais também revelam, contudo, que ao longo do mês de Abril se inscreveram nos centros de emprego como desempregadas 39,9 mil pessoas, num aumento de 5,9% face ao mesmo período do ano anterior, que não tem sido habitual nos últimos tempos.



"Ao longo deste mês de Abril de 2018,inscreveram-se nos Serviços de Emprego de todo o país 39.933 desempregados, número superior ao do mesmo mês de 2017", refere o destaque do IEFP. "No continente, a região do Algarve registou a subida percentual mais elevada (+14,7%)", prossegue a nota.





Este indicador, que corresponde ao fluxo, é considerado relevante para antecipar as novas tendências. Contudo, será necessário esperar pelos meses seguintes para confirmar a relevância do dado. Por um lado, porque Abril de 2017 foi um mês excepcional ao nível das inscrições, que apresentaram um número especialmente baixo. Por outro lado, porque face a Março de 2018 o número recua 6,4%, numa quebra em cadeia que só não se verificou nos Açores.



Notícia actualizada às 13h23 com mais informação.