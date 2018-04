Espanha espera arrecadar em impostos mais do que o PIB português

O fisco espanhol antecipa receitas de 210.015 milhões de euros, mais 6%, ou 11.950 milhões de euros, do que o arrecadado no ano passado. Assim, as receitas fiscais do país vizinho seriam superiores ao produto interno bruto (PIB) português, que se cifrou em 193.121,9 milhões de euros em 2017, segundo dados provisórios.

Os impostos indirectos deverão render ao fisco espanhol 96.923 milhões de euros, uma subida de 10,7%, enquanto os impostos indirectos e contribuições para a Segurança Social deverão crescer 6,2%, para os 111.960 milhões de euros.

A proposta de OE 2018 foi apresentada esta terça-feira, 3 de Abril, pelo governo espanhol no Parlamento.

A aprovação do orçamento está dependente do voto favorável de pelo menos cinco deputados do PSOE, uma vez que o documento conta com o apoio do PP e Cidadãos. Contudo, o líder dos socialistas, Pedro Sánchez, já manifestou a oposição do seu partido ao OE.