Eurodeputados portugueses foram os oitavos mais influentes no Parlamento Europeu

Os eurodeputados portugueses no Parlamento Europeu foram os oitavos mais influentes entre as 28 representações nacionais durante a legislatura 2014-2019 da assembleia europeia, sendo ainda os sextos com maior participação.





Os dados recolhidos pela organização independente Votewatch para um consórcio de meios de comunicação social portugueses constituído por Lusa, Público, Expresso, Antena 1, RTP, SIC e TVI indicam que, com uma média de participação nos votos nominais de 91,46%, os eleitos portugueses desta legislatura são, em média, os sextos mais participativos entre os grupos nacionais nas votações nas sessões plenárias.



"O desempenho da delegação portuguesa no seu todo é bastante positivo, quando comparado com outras representações nacionais", estima a Votewatch, no texto que acompanha os dados e que realça que os eurodeputados portugueses são os oitavos mais influentes na assembleia europeia.