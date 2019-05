Partidos aquecem motores para a campanha com ataques entre si

Os partidos aproveitaram eventos com militantes este domingo - véspera do arranque oficial da campanha para as eleições europeias - para endurecerem os ataques entre si.

Na véspera do arranque oficial da campanha para as eleições europeias, os partidos endureceram os ataques entre si, marcando o tom do que serão as próximas duas semanas até à votação de 26 de maio. E com as legislativas de outubro já no horizonte, PSD e CDS apontam armas ao Partido Socialista, apelando aos eleitores que aproveitem a votação para passar um cartão vermelho ao Governo de António Costa.





Num almoço com militantes, o cabeça de lista do CDS às europeias, Nuno Melo, disse mesmo que o primeiro-ministro "é o verdadeiro candidato do PS" às eleições, remetendo Pedro Marques para um papel "formal".