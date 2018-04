Ex-comissário Olli Rehn vai liderar Banco da Finlândia

Bloomberg

O parlamento finlandês propôs esta sexta-feira o nome de Olli Rehn para assumir a liderança do banco central do país, substituindo Erkki Liikanen, também ele um antigo comissário europeu.

Rehn, de 56 anos, tomará posse a 12 de Julho e terá um mandato de sete anos.

Após ter rendido Liikanen como comissário europeu em Julho de 2004, ainda na Comissão Prodi, Rehn assumiu a pasta do Alargamento, na Comissão Europeia liderada por Durão Barroso, em Novembro de 2004.

Em 2010, Rehn sucedeu ao espanhol Joaquín Almunia como comissário para os Assuntos Económicos e Monetários, cargo que ocupou até meados de 2014.

Rehn foi um dos mais acérrimos defensores das políticas de austeridade numa altura em que Portugal, Grécia e Espanha pediram ajuda a Bruxelas face à crise financeira.

Em Fevereiro de 2017, Olli Rehn entrou para o conselho do Banco da Finlândia, ocupando actualmente o cargo de vice-governador.

O parlamento finlandês indicou que, além de Rehn, houve mais nove candidatos ao cargo de governador do banco central do país.