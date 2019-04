No mesmo dia, os cinco principais institutos alemães que fazem previsões para o crescimento do PIB indicaram, numa declaração conjunta, que a economia alemã deverá crescer 0,8% em 2019 , o ritmo mais baixo desde 2013, impactada pela "fase de fraqueza" da economia internacional.Agora, o governo alemão prepara-se para apresentar previsões que deverão ser ainda mais pessimistas. A justificar esta revisão em baixa estão os últimos dados relativos às exportações e importações alemãs, que caíram mais do que o esperado em fevereiro.Neste cenário em que a procura externa tem vindo a cair, a economia alemã, tradicionalmente apoiada nas exportações, tem contado com o consumo interno e o investimento público para assegurar o crescimento, mas os sinais de travagem são vários.Já no próximo ano, o governo antecipa que o PIB alemão recupere e cresça 1,5%, em parte impulsionado por um efeito de calendário, já que em 2020 haverá mais feriados a calharem num fim de semana.