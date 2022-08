Impacto da guerra na economia alemã deverá manter-se "até, pelo menos, 2025"

"Estamos a falar, grosso o modo, de uma perda de quatro a cinco pontos percentuais no PIB num período de três anos", afirmou Marcel Fratzscher, sublinhado que uma perda dessa dimensão corresponde a "cerca de 150 a 200 mil milhões de euros a menos na atividade económica" do chamado "motor" da Europa.



O economista antevê ainda o "perigo crescente" de uma recessão nos meses de inverno, sinalizando que a atividade económica pode encolher já neste trimestre de verão, na variação em cadeia. "Essa tendência poderá continuar no outono e também no início do próximo ano", diz.



Marcel Fratzscher rejeita, porém, que haja risco de a Alemanha vir a assistir a uma recessão tão profunda como a registada em 2020, quando a pandemia da covid-19 "paralisou" a maioria da atividade económica em todo o mundo. Por isso, diz que o impacto da guerra "não será comparável" ao da covid-19.



Ainda assim, antecipa que uma retração no consumo privado e uma perda significativa do poder de compra, sobretudo das famílias mais carenciadas, devido à subida de preços, em especial no setor energético. Mas não antevê um aumento significativo da taxa de desemprego, dada a atual escassez de mão de obra.



