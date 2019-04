May reúne-se com Merkel e Macron com mais um adiamento do Brexit na agenda

A líder do Reino Unido vai encontrar-se com a chanceler alemã e o presidente francês a dias da data limite para a saída do país da União Europeia. Theresa May quer convencer os parceiros europeus em ter mais uns meses para concretizar o Brexit. Na Europa querem que May adie a saída por mais tempo.

O Parlamento do Reino Unido ainda não aprovou o acordo de saída do país da União Europeia. E Bruxelas foi perentória: sem a aprovação do acordo a data de saída é 12 de abril. Contudo, os quatro dias que restam para cumprir este calendário ditam um Brexit sem acordo, algo que as duas partes querem evitar.

Theresa May quer então convencer os seus parceiros europeus a darem mais tempo para que consiga aprovar um acordo de saída no seu Parlamento e evitar um Brexit desordeiro. Do outro lado, os líderes europeus querem que Londres adie por mais tempo o Brexit, com o objetivo de se chegar a um acordo ao mesmo tempo que não se criam problemas legais relacionados com as eleições europeias, agendadas para 26 de maio.

É com esta agenda que Theresa May se vai reunir com Angela Merkel e com Emmanuel Macron. Os encontros estão agendados para esta terça-feira, 9 de abril, a um dia de se realizar a cimeira europeia que tem o Brexit como tema.

A imprensa internacional realça que Theresa May só conseguirá um adiamento curto do Brexit se na cimeira europeia de quarta-feira apresentar um plano concreto para executar a saída da UE.



De recordar que May tinha pedido inicialmente um adiamento até 30 de junho, data que os parceiros europeus recusaram devido às eleições europeias.





A primeira-ministra britânica tem defendido o adiamento curto do Brexit porque o Reino Unido precisa de se centrar nas questões nacionais e pôr um ponto final nesta discussão. Contudo, a ausência de acordo interno parece afastar este cenário. E aumenta a probabilidade de outros dois cenários: saída sem acordo ou permanência por mais um ano.