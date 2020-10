Mourinho Félix nomeado vice-presidente do BEI. Começa amanhã

Ricardo Mourinho Félix, ex-secretário de Estado das Finanças, foi esta quinta-feira nomeado vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), revelou a instituição, em comunicado. O seu mandato arranca já amanhã, substituindo Emma Navarro.A escolha do português para a candidatura conjunta de Portugal e Espanha, anunciada em primeira mão pelo Eco, já tinha sido confirmada em agosto, tanto pelo BEI, como depois pelo Governo português. Mas o processo de votações por parte dos governadores (que são os ministros das Finanças da União Europeia) decorreu até hoje."Não há melhor altura para ser parte de uma organização chave como esta, cuja missão principal é apoiar a economia europeia, criar empregos, promover o crescimento inclusivo e sustentável e promover a igualdade, para continuar a melhorar a vida dos nossos cidadãos", disse Mourinho Félix, na tomada de posse.Parte da resposta da União Europeia à crise provocada pela pandemia de covid-19 passa pelo BEI. Em julho, o Governo português já deu a garantia de Estado que era necessária para participar no fundo pan-europeu que vai financiar empresas em dificuldades. Este fundo tem 25 mil milhões de euros e pode mobilizar até 200 mil milhões de euros.